Materazzi: “Chivu ha il centrale in casa, Inter ha consapevolezza”

Marco Materazzi, ex difensore e simbolo dell’Inter, ha parlato del clima derby e di alcuni protagonisti nerazzurri durante un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Tra ricordi personali e valutazioni tecniche, l’ex campione del mondo ha toccato diversi temi legati all’attualità nerazzurra, a partire dal ruolo dell’attuale tecnico Cristian Chivu.

“Un derby lo vinci curando tutti i dettagli, guai ad abbassare la guardia”, ha spiegato Materazzi parlando della tensione che accompagna queste partite. E a proposito dell’ex compagno Chivu, oggi alla guida dell‘Inter, ha ricordato il loro primo derby giocato insieme nel dicembre 2007: “Loro avevano appena vinto il Mondiale per club, passarono in vantaggio, ma poi vincemmo 2-1. Un thriller a regola d’arte”.

Materazzi ha poi indicato tre giocatori che, a suo avviso, incarnano oggi lo spirito nerazzurro: “Barella, Bastoni, Dimarco. Sono interisti a prescindere, fondamentali in un derby. I compagni li guardano e capiscono che aria tira”. Sul momento della squadra ha aggiunto: “L’aria è quella della capolista, consapevole della propria forza rispetto al Milan”.

Quanto ai pericoli principali per l’Inter, Materazzi ha citato Pulisic, definendolo “una bella grana” per i suoi movimenti e la freddezza sottoporta. Tra i rossoneri ha incluso anche Modric, sottolineando come, nonostante l’età, sia ancora un giocatore determinante. “La sua storia parla chiaro: pochissimi infortuni”.

Sul fronte nerazzurro, ha segnalato Calhanoglu come uomo chiave, favorito dal nuovo assetto tattico dell’Inter che valorizza le conclusioni da fuori. Quando gli è stato chiesto un parere su Akanji, paragonato da Capello a Modric, ha risposto: “Non pensavo fosse così forte. L’ho visto contro la Lazio e ho capito che l’Inter ha fatto centro. Mentalità vincente, personalità, esperienza: ha tutto”.