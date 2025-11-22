Sommer: “Il derby è speciale. Duello con Maignan? Non è come pensate”

Alla vigilia del derby contro il Milan, Yann Sommer ha parlato ai microfoni di Dazn sottolineando il valore della sfida e la preparazione dell’Inter in vista della gara. “Non abbiamo bisogno di motivazioni, il derby è speciale per tutti: tifosi e squadra. Siamo pronti, contano i tre punti alla fine. Ci siamo preparati bene per questa partita”, ha dichiarato il portiere svizzero.

Così come mister Chivu, anche Sommer non si sbilancia sul discorso tattico: “Vediamo domani, non dico troppo della tattica. Conosciamo la forza del Milan, proveremo a fare la nostra partita davanti ai nostri tifosi. Staremo attenti, ci siamo preparati bene. Dobbiamo sempre considerare come gioca l’avversario“.

Uno dei temi ricorrenti in stagione è stato il rendimento negli scontri diretti e. Sommer non si nasconde: “Non abbiamo fatto tanti punti contro le big. Non mi piace fare paragoni tra partite, Lazio e Milan sono diverse. Se vogliamo stare al vertice, dobbiamo vincere contro le grandi. Abbiamo imparato dalle partite precedenti, proveremo a mettere in campo questi insegnamenti“.

A margine, anche un cenno al collega rossonero: “Maignan è un grande portiere, mi piace anche come persona. È sempre bello sfidare portieri di questo livello. Ma domani non è Sommer contro Maignan, ma Inter contro Milan. Vogliamo fare una grande partita“.