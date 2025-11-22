Chivu elogia Lautaro: “È completo, ecco cosa mi piace…”

Tra le tante cose di cui Cristian Chivu ha parlato nella conferenza stampa della vigilia, non potevano mancare parole di stima nei confronti di Lautaro Martinez. Il tecnico ha sottolineto le qualità del capitano nerazzurro e il fatto che può ancora avere margini di crescita.

“Lautaro ha quell’esperienza, “cazzimma” e qualità di annusare come e dove si deve mettere e in fase difensiva è il primo che porta la pressione con cattiveria e intensità, con la voglia di rubare la palla e non solo di indirizzare la giocata“.

Chivu ha definito Lautaro un attaccante “di livello internazionale, completo”, facendo riferimento anche ai risultati ottenuti con la maglia dell’Argentina oltre che nel campionato italiano. L’allenatore ha ribadito la sua importanza all’interno della rosa dell’Inter: “Ha fatto tanti gol e ha ancora qualche anno da giocare. Può migliorare sì – ha detto il mister – ma noi siamo felici di averlo nella nostra squadra come capitano ma anche come attaccante“.

Il derby di Milano rappresenta un banco di prova significativo per l’Inter e per Lautaro, che arriva alla sfida da leader tecnico e carismatico della squadra.