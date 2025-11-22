Shevchenko: “Inter favorita per lo scudetto, il Milan deve ancora crescere”

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, Andriy Shevchenko ha espresso il proprio punto di vista sull’attuale momento delle due formazioni, in un’intervista rilasciata a La Repubblica. L’ex attaccante rossonero ha definito la sfida “non decisiva” ai fini del campionato, sottolineando che è ancora troppo presto per trarre conclusioni determinanti.

“Non influirà sul destino del campionato, è presto per pensare che sia decisivo. Certo, è sempre bello vincerlo“, ha affermato l’ex Pallone d’Oro. Secondo Shevchenko, l’Inter parte da una posizione di vantaggio, ma è il Milan ad aver più bisogno di un risultato positivo: “Fare risultato è più importante per il Milan, che è ancora un po’ più fragile rispetto ai nerazzurri. Deve continuare a crescere. Una sconfitta forse arresterebbe questo processo“.

L’Inter, che aveva iniziato la stagione con alcune incognite, sembra averle superate. L’ucraino ha elogiato il lavoro svolto dallo staff nerazzurro: “Oggi è un’altra squadra. La rosa è rimasta praticamente intatta, si sono pure rafforzati. E Chivu mi sembra un allenatore con una bella visione di calcio, ha idee giuste. Sono tra i favoriti per lo scudetto“.

Riguardo al Milan, Shevchenko ha rimarcato i progressi fatti dopo un anno complicato, anche grazie all’apporto dei nuovi arrivati. Ha sottolineato la gestione di Massimiliano Allegri in un contesto delicato: “Ha dovuto riconquistare certezze. Allegri sta gestendo bene questa fase, non era scontato“, aggiungendo che il tecnico è “una persona seria” con un’idea di gioco ben definita.

Tra i singoli, è Luka Modric ad aver colpito maggiormente Shevchenko per il suo impatto: “Mi sta impressionando, sta facendo una grande differenza“. Tuttavia, ha ribadito che il Milan ha ancora margini di miglioramento prima di poter raggiungere il livello dell’Inter.