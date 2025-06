Chivu: “Partita seria di Esposito. Futuro? Non guardo lontano”

Al termine di Inter-River Plate, gara valida per la 3a e ultima giornata del girone E del Mondiale per Club, il tecnico nerazzurro è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della sua squadra al Lumen Field di Seattle.

Inter-River Plate, le parole di Cristian Chivu

PRESTAZIONE – “La squadra che oggi ha fatto una partita vera e voluto passare il turno nonostante le difficoltà del primo tempo, dove abbiamo sofferto un po’ la loro intensità e la loro pressione, ma abbiamo trovato giocate importanti. Nel secondo tempo abbiamo trovato le misure giuste e siamo riusciti a portarla a casa, passando il turno. L’obiettivo era questo”.

PRIMO POSTO – “Che vuol dire il primo posto? Che giocheremo lunedì sera gli ottavi. Ci aspetta un’altra battaglia, dobbiamo trovare le energie fisiche e mentali e trovarci pronti per il prossimo avversario”.

PIO ESPOSITO – “Oggi abbiamo fatto un altro applauso, dopo Carboni a Pio. Sono contento per lui, è stato all’altezza di una partita seria, non semplice dal punto di vista nervoso e fisico. Lui come i suoi compagni ha fatto una grande gara”.

FUTURO ESPOSITO – “Non guardo mai lontano, guardo quello che ho a disposizione e cerco di trovare la soluzione. Cerco di dare la possibilità a tutti di sentirsi importanti e dentro il progetto, di trovare le energie, l’ambizione e il carattere nonostante le difficoltà, di essere sempre a disposizione della squadra e del gruppo. L’ho chiesto a Pio come a quelli con più esperienza. Poi il futuro si vedrà quando questa competizione finirà, ma in questo momento pensiamo a quello che dobbiamo fare qua perché è una competizione vera, importante che vogliamo onorare come sappiamo fare”.