Verso Inter-Roma: le condizioni di Bastoni e Vidal

Il punto in casa Inter post Derby

Come detto ieri da Inzaghi, la differenza da qui al termine del campionato potranno farla i tifosi. E quelli dell'Inter, ovviamente, non si sono fatti pregare. Sulle ali dell'entusiasmo anche la sfida contro la Roma viaggia spedita verso il tutto esaurito. con già oltre 70 mila biglietti venduti. Intanto la squadra questa mattina ha sostenuto il consueto allenamento defaticante post partita, con una buona notizia per il tecnico nerazzurro. Bastoni infatti, come contro lo Spezia, è uscito per dei crampi e non per un problema muscolare: la sua presenza contro la Roma sabato non è in discussione. Discorso diverso per Vidal invece, entrato a fine gara contro il Milan. Il cileno si è procurato una distorsione alla caviglia, non di grave entità ma comunque fastidiosa e che potrebbe metterlo fuorigioco per le prossime partite. Il centrocampista verrà valutato di giorno in giorno, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport.