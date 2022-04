MVP Passione Inter – Plebiscito per Lautaro, Perisic vede la vetta

Consueto aggiornamento con la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell’annata 2021/2022! Ecco come funziona: al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul...

Pietro Magnani

Consueto aggiornamento con la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

al termine di ogni gara ufficiale pubblicheremo sul nostro canale Telegram ufficiale (CLICCA QUI), sul nostro sito e sul nostro canale YouTube un sondaggio per votare il migliore in campo della partita. Per farlo sarà sufficiente collegarsi e votare, senza doversi registrare;

al più votato saranno assegnati 5 punti, al secondo classificato 3 ed al terzo classificato 1 punto;

i punti andranno a costituire la classifica dalla quale al

termine della stagione eleggeremo il vincitore del premio MVP of the year – Passioneinter.com.

L'Inter vola in finale di Coppa Italia con una prestazione sontuosa di Lautaro Martinez, che si prende la prima posizione dell'MVP di giornata. Perisic continua il suo momento d'oro e vede la vetta della classifica a portata di mano, mentre Brozovic mette nel mirino il podio.

MVP DI GIORNATA

Lautaro 5, Perisic 3, Brozovic 1

CLASSIFICA GENERALE

1. Nicolò Barella - 56 punti

2. Ivan Perisic - 54 punti

3. Hakan Calhanoglu - 45 punti

4. Marcelo Brozovic - 42 punti

5. Milan Skriniar - 38 punti

6. Denzel Dumfries - 31 punti

7. Edin Dzeko - 28 punti

8. Lautaro Martinez - 21 punti

9. Alexis Sanchez - 19 punti

10. Samir Handanovic - 17 punti

11. Joaquin Correa - 11 punti

12. Danilo D’Ambrosio - 10 punti

13. Alessandro Bastoni - 10 punti

14. Federico Dimarco - 6 punti

15. Matteo Darmian - 6 punti

16. Arturo Vidal - 4 punti

17. Roberto Gagliardini - 3 punti

18. Andrea Ranocchia - 3 punti

19. Stefano Sensi - 1 punto