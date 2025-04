Inter-Roma, CLAMOROSO ribaltone: cambia ancora data

Ha dell’incredibile quanto sta accadendo quest’oggi in Lega Serie A in merito al rinvio delle partite di campionato in programma sabato 26 aprile. Nella mattinata odierna, a causa della scelta del Vaticano di fissare per le ore 10 di sabato i funerali di Papa Francesco, si era deciso di rinviare tutte gli eventi sportivi di quel giorno.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ora in Lega Serie A si sta riflettendo su una possibile deroga soltanto per Inter-Roma in modo da consentire il regolare svolgimento di questa partita di San Siro nella serata di sabato 26 aprile (con possibile lieve slittamento dalle ore 18 alle 20:45).

La prima scelta di spostare il match a domenica 27 alle ore 12:30 scontentava infatti i nerazzurri che mercoledì sono attesi dalla delicata trasferta di Champions League contro il Barcellona e così ora si rimane in attesa di un comunicato ufficiale della Lega Serie A che possa fare chiarezza una volta per tutte.