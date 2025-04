La nuova data UFFICIALE di Inter-Roma: altro ribaltone

La giornata di oggi è stata piena di caos e ribaltoni in merito ai cambi di data delle partite di Serie A, fra cui Inter-Roma che in origine erano in programma sabato. Dopo la scelta di fissare per sabato mattina alle 10 i funerali di Papa Francesco la Lega Serie A ha infatti deciso di non far giocare nessuna partita quel giorno.

Dopo tante ipotesi divergenti che si sono fatte strada nel pomeriggio odierno in merito al possibile cambiamento di data di Inter-Roma è arrivata l’annuncio ufficiale e definitivo: la partita di San Siro tra nerazzurri e giallorossi si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15:00.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata l’Inter a decidere di rifiutare la possibile deroga per giocare sabato sera e avere così più riposo in vista della partita di Champions League in programma mercoledì sera a Barcellona e così si è rimasti sulla giornata di domenica 27 aprile.