Rinvio Inter-Roma, in Spagna esultano: “Favore Barcellona”

La giornata di ieri è stata caratterizzata dal rinvio delle partite di Serie A in programma originariamente per sabato 26 aprile che, a causa dei funerali del Papa, sono state spostate in altri giorni. Fra queste Inter-Roma che verrà disputata domenica 27 alle ore 15. Questa notizia ha avuto rilievo anche a Barcellona.

Pochi giorni dopo, esattamente nella serata di mercoledì 30 aprile, l’Inter dovrà poi far visita al Barcellona per la semifinale di andata di Champions League. Proprio in virtù di questo match molto atteso, nelle scorse ore i tifosi e i quotidiani catalani hanno esultato definendo la scelta della Lega Serie A un “favore al Barcellona”.

Anche sui social molti sostenitori del club blaugrana hanno accolto con il sorriso questa notizia del rinvio della partita dei nerazzurri perché toglierà riposo a Lautaro Martinez e compagni in mezzo alle sfide con Roma e Barcellona. I catalani dal canto loro dovranno però giocare sabato 26 alla sera la finale di Copa del Rey contro il Real Madrid.