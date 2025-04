Un altro derby per la STELLA: l’Inter vuole la Coppa Italia

La sfida di questa sera tra Milan e Inter, valevole per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia, sarà la quarta stracittadina milanese in questa stagione. Per i nerazzurri il mese di aprile porta subito alla memoria lo storico successo nel derby del 22 aprile 2024 che è valso l’aritmetica certezza del 20° scudetto.

Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, per l’Inter adesso ci saranno altri due match contro il Milan per stabilire un altro importante punto della storia del club. Nella bacheca nerazzurra sono infatti esposti 9 trofei della Coppa Italia e la squadra di Simone Inzaghi vuole vincere la decima ma per farlo dovrà battere i rossoneri.

Ecco quindi come un nuovo derby nel mese di aprile (questa volta saranno due considerando anche la sfida di ritorno in programma il 23 aprile) può tornare a essere decisivo per i trofei dell’Inter, anche se in questo caso ci sarebbe poi da giocare pure l’eventuale finale che vede già il Bologna quasi certamente qualificato dopo il successo di ieri 0-3 con l’Empoli.