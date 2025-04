Inter ko a Bologna: ora si cerca il rinforzo dai rossoblù

La sconfitta di domenica scorsa contro il Bologna, nel giorno di Pasqua, ha lasciato molta amarezza nei tifosi dell’Inter perché hanno visto l’aggancio in classifica del Napoli al primo posto e così lo Scudetto rischia di essere più in salita dopo quell’amaro ko maturato al minuto 94 allo stadio Dall’Ara con grande sfortuna.

Come riportata oggi La Gazzetta dello Sport, in quella partita si è però aperta una pista di mercato per l’Inter perché si è messo molto in mostra un giocatore del Bologna. Sono diversi i talenti della rosa rossoblù che piacciono alla dirigenza nerazzurra da parecchio tempo come ad esempio Castro e Beukema.

Tuttavia, il nome nuovo che si sta facendo strada nella lista di mercato interista è quello di Jhon Lucumì. Il difensore classe 1998 del Bologna ha sputo fermare tutti gli attacchi dell’Inter nella gara di domenica e ha fatto un’ottima impressione. Il suo contratto in scadenza nel 2026 potrebbe inoltre agevolare un suo addio in estate.