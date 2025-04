Dalla Francia: novità sul contratto di Luis Henrique con l’Inter

Da ormai diverse settimane è noto l’interesse dell’Inter per un giocatore che si sta mettendo in grande luce in Francia come Luis Henrique. L’esterno del Marsiglia ha avuto grandi miglioramenti in questa stagione sotto la guida del tecnico italiano es Sassuolo, Roberto De Zerbi e ora tanti grandi club lo vogliono.

Oltre all’Inter infatti si registra anche l’interesse del Bayern Monaco ma i nerazzurri sembrano essere avanti da ormai alcune settimane. Secondo fonti francesi ci sarebbe inoltre un grossa novità nella trattativa per l’estate sul futuro di Luis Henrique, una notizia che potrebbe far felici i tifosi nerazzurri.

Come riporta FootMercato, l’esterno brasiliano classe 2001 – tramite i suoi agenti – avrebbe ormai già raggiunto un accordo pressoché totale con l’Inter per un contratto fino al 2030. Il club nerazzurro nelle prossime settimane porterà avanti invece la trattativa con il Marsiglia visto che c’è ancora distanza tra domanda e offerta.