Ancelotti decisivo nel futuro di Nico Paz: cosa deve SPERARE l’Inter

Da diverso tempo è risaputo come all’Inter piaccia Nico Paz, talento del Como che in questa sua prima stagione di Serie A ha dimostrato di avere grandi doti e ha fatto vedere tutto il suo talento. Al momento dell’addio al Real Madrid, tuttavia il club spagnolo ha inserito una clausola di riacquisto con i lariani.

Il Como infatti in estate potrebbe perdere il suo talentuoso trequartista nel caso in cui i Blancos decidessero di riportarlo nella capitale iberica pagando la clausola di riacquisto. In questo scenario c’è l’Inter che spera di avere l’occasione per inserirsi e far suo il cartellino di Nico Paz ma sarà decisiva la permanenza o meno di Carlo Ancelotti sulla panchina.

Come riportato da fonti spagnole e rilanciato in Italia dai colleghi di Calciomercato.com, con l’ex tecnico del Milan confermato al Real Madrid, Nico Paz tornerebbe quasi certamente alla casa madre invece se dovessero scegliere un nuovo allenatore ecco che l’argentino potrebbe cambiare destino e forse restare in Italia magari anche all’Inter.