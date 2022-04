Inter-Roma, le ultimissime di formazione: pochi dubbi per Inzaghi

Pochi dubbi per Inzaghi

L' Inter di Inzaghi questa sera alle 18 sfiderà la Roma di Mourinho . Il tecnico nerazzurro sa bene che superare questo scoglio, sulla carta il peggiore da qui a fine campionato, può essere cruciale nella lotta Scudetto, specie anche per il momento psicologico degli avversari. Ecco perché quasi certamente Inzaghi non regalerà colpi di teatro ma schiererà la migliore squadra possibile.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la formazione è ben delineata: resta ancora qualche ballottaggio da risolvere, ma in linea di massima i giochi sembrano fatti. Davanti ad Handanovic spazio a Skriniar, De Vrij e Bastoni, con quest'ultimo che si è ripreso completamente post Derby. Dimarco spera ancora in una possibilità dal primo minuto, ma il suo impiego sembra improbabile. A centrocampo a destra ci sarà il rientro da titolare a destra di Dumfries, con i soliti Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo. A sinistra Gosens coltiva ancora qualche flebile speranza, anche se Perisic pare quasi certo del posto da titolare anche per questa sera.