Mercato – Inter, primi contatti per De Paul: operazione complessa ma non impossibile

Ausilio e Marotta cercano il colpo grosso a centrocampo?

Rodrigo De Paul è stato per anni uno dei pallini di Ausilio e Marotta. L'eclettico centrocampista argentino ha già dimostrato a Udine di poter fare la differenza in Serie A. Il corteggiamento nerazzurro però, causa motivi economici, non si è mai concretizzato ed il calciatore la scorsa estate si è accasato all'Atletico Madrid. Qui però non si è mai integrato e non ha mai legato con Simeone, ragion per cui le possibilità di vederlo tornare in Italia, sponda nerazzurra, starebbero di nuovo salendo secondo La Gazzetta dello Sport.