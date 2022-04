Mourinho arbitro Scudetto: dopo il Napoli vuole frenare anche l’Inter

Il tecnico portoghese può decidere il campionato

Pietro Magnani

Quella tra José Mourinho e l'Inter è una storia d'amore che, pur vedendo i due "innamorati" allontanarsi, non vedrà mai la fine. Il portoghese ed il club nerazzurro sono indissolubilmente legati per il raggiungimento comune dell'apice delle rispettive storie. L'affetto dei tifosi è ancora vivissimo per il tecnico, ma questa sera lo Speciale One non arriverà in visita amichevole.

Mourinho ha già stoppato la corsa del Napoli e potrebbe fare altrettanto con l'Inter, diventando di fatto arbitro della corsa Scudetto. La Roma non è più la squadra umiliata dagli uomini di Inzaghi all'Olimpico e nemmeno quella gestita senza patemi in Coppa Italia a San Siro. Ora è una formazione temibile, compatta e potenzialmente letale. Servirà la migliore Inter per avere la meglio sulla squadra di Mourinho che, secondo Corriere dello Sport, potrebbe anche volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa. Per il quotidiano infatti Mou sarebbe tornato volentieri a Milano post Spalletti, ma Marotta fece muro, preferendogli Antonio Conte.

Che sia vero oppure no forse non lo sapremo mai, ma intanto c'è una sfida delicatissima da vincere, contro uno Special One più agguerrito che mai. Inzaghi è avvisato: vietato sottovalutare le risorse del "vecchio volpone" di Setubal, l'arbitro della lotta Scudetto.