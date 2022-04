Inter-Roma, Marotta: “Puntiamo a vincerle tutte. Mourinho? Ecco la verità”

Le parole del dirigente nerazzurro nel pre partita

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Roma, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN della situazione in casa nerazzurra. Queste le sue parole: "Con la partita di oggi, insieme alle 5 che restano, sono 18 punti a disposizione. Noi dobbiamo puntare a vincerle tutte. Quello di oggi non è solo un esame, ma un'occasione per riconfermare il ritorno all'abitudine alla vittoria. Dobbiamo essere bravi a gestire il tutto".