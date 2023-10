Verso Inter-Roma, Mourinho perde anche un difensore

Continua l’emergenza in casa Roma in vista della sfida di domani in trasferta contro l’Inter. I giallorossi dovranno fare i conti con parecchie essenze. Mourinho sarà infatti costretto a rivoluzionare la formazione contro i nerazzurri.

Il tecnico portoghese sapeva già di dover fare a meno di Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham e Marash Kumbulla. Oltre a loro, nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità delle assenze di Paulo Dybala e di Leonardo Spinazzola che non partiranno con la squadra. Altro assente della gara sarà invece Renato Sanches, che oggi però ha svolto del lavoro individuale.

L’ultimo aggiornamento riguarda invece Chris Smalling che sembrava prossimo al rientro e che già nella gara di Europa League avrebbe dovuto mettere minuti nelle gambe in vista dell’Inter. Non sarà così invece dato che il centrale inglese non sarà nemmeno in panchina date le sue condizioni.