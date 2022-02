Inter-Roma, San Siro si prepara al ritorno di Mou: vi ricordate la sua ultima volta?

A San Siro succederà qualcosa di speciale domani sera

San Siro, Mourinho e Inter . Tre parole che non finiscono nella stessa frase dal 9 maggio 2010: Inter-Chievo 4-3 . Il penultimo passo prima dello Scudetto conquistato a Siena. Fu una bella sudata. Con i 75mila spettatori divisi tra il campo di San Siro e il risultato di Roma-Cagliari con annessa pioggia che si abbatté su Milano.

Ora Mourinho è pronto al ritorno nel suo tempio 4292 giorni dopo. Sarà una partita tesa già di per sé: è un match ad eliminazione diretta e arriva dopo il Derby perso malamente contro il Milan. Ma è indubbio che ci saranno i giusti tributi verso lo Special One da parte dei 30mila di un San Siro quasi sold out.