Inter-Roma, Paredes andava ESPULSO: la MOVIOLA

Poco prima del 60′ è arrivato un fallo da parte di Leandro Paredes su Marcus Thuram al limite dell’area. L’argentino aveva speso il cartellino qualche minuto prima per fermare la ripartenza del connazionale Lautaro Martinez. Secondo Luca Marelli l’arbitro avrebbe dovuto dare il secondo cartellino giallo al giocatore e quindi espellerlo. Questa la sua spiegazione: “C’era fallo di Paredes su Thuram, tra l’altro trattandosi di un’azione potenzialmente pericolosa dato che il francese stava entrando in area di rigore, Maresca avrebbe dovuto ammonirlo. Come sappiamo sarebbe stata la seconda ammonizione della sua gara”