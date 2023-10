Lukaku chi? Ecco come Thuram si è preso l’Inter in pochi mesi

Era il duello a distanza più atteso della partita di ieri, ma non c’è stata grande discussione. Marcus Thuram ha vinto nettamente il confronto con Romelu Lukaku, risolvendo con un suo gol la sfida tra Inter e Roma. E’ stata l’incoronazione definitiva del francese, che ha fatto dimenticare per sempre il belga.

Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport: Thuram era arrivato all’Inter per essere il primo ricambio, alle spalle proprio di Lukaku, che avrebbe dovuto riformare la coppia gol con Lautaro. L’attaccante, ora alla Roma, ha preferito percorrere altre strade, ma i nerazzurri non hanno nulla da rimpiangere.

Thuram, infatti, ha smentito ogni scetticismo e in pochi mesi è diventato protagonista assoluto dell’Inter. Non solo diventando un titolare indiscusso, ma dando un contributo numerico molto importante, specie per un esordiente in Serie A: 4 gol e 5 assist nelle prime 10 giornate (più un gol decisivo in Champions League). L’Inter, allora, si può godere il suo nuovo gioiello con il 9 sulle spalle, dimenticando il passato con serenità.

L’opinione di Passione Inter

Altro che Lu-La, il popolo interista ora si gode solo la Thu-La. Thuram ha avuto un impatto andato oltre ogni più rosea aspettativa, come confermato da lui stesso. Una gioia per i tifosi nerazzurri e per Inzaghi, che può lavorare quotidianamente con un giocatore dal potenziale altissimo e che sembra mostrare costanti segnali di crescita di partita in partita.