Acerbi CANCELLA Lukaku: i voti dei giornali alla sua prestazione

Era atteso da uno dei compiti più delicati di Inter-Roma, ma Acerbi non ha tentennato nemmeno un momento contro Lukaku e ha stravinto il duello con il belga, passando una serata anche abbastanza tranquilla, vista la prova molto negativa del giocatore giallorosso.

“Si marca da solo”, scrive La Gazzetta dello Sport, specificando però come Acerbi gli consenta poco e niente. La Roma gioca a un ritmo basso e per uno come lui è un “gioco da ragazzi”, ma sempre con grande dedizione: per il Corriere dello Sport, è “in missione ancora prima del fischio d’inizio”.

Il quotidiano romano, sottolinea come si prenda Lukaku e non lo molli più. Un compito facilitato dalla controfigura del belga, come scrive Tuttosport. Veramente troppo semplice per il difensore che è stato capace di mettere la museruola anche Haaland.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 6.5 – “Lukaku si marca da solo, ma alle sue spalle c’è Acerbi che gli consente poco e niente. Non ci sono le streghe di Wembley: il ritmo della Roma, per il suo mestiere, è un gioco da ragazzi”.

Corriere dello Sport 7 – “In missione ancora prima del fischio d’inizio. Si prende Lukaku e non lo molla più”.

Tuttosport 7 – “Per uno che ha messo la museruola ad Haaland nella finale di Champions è un gioco da ragazzi cancellare dalla partita la controfigura di Lukaku”.

Passione Inter 6.5 – “Preciso difensivamente, nel primo tempo non deve fare quasi nulla, nel secondo è lui a occuparsi di Lukaku che di fatto non si rende mai pericoloso. Preciso e concentrato per 90′”.