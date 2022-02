Coppa Italia, le probabili formazioni di Inter-Roma

Turnover mirato per Inzaghi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in porta dovrebbe giocare comunque Samir Handanovic. In primis perché Radu contro l'Empoli non ha convinto, in secondo luogo perché il capitano vuole riscattarsi dopo l'errore decisivo nel Derby. In difesa sicuramente a riposo De Vrij, con D'Ambrosio favorito su Ranocchia per sostituirlo e Skriniar che dovrebbe scalare al centro. A sinistra ballottaggio tra Perisic e Dimarco, con il primo leggermente favorito, mentre a destra spazio a Darmian al posto di Dumfries. In attacco poi giocheranno Lautaro e Sanchez, con Dzeko pronto a subentrare. Queste le probabili formazioni della sfida: