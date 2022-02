Mourinho, l’Inter non dimentica: i tifosi preparano l’accoglienza allo Special One

Il tecnico portoghese rimarrà sempre un idolo interista

Ecco perché, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, questa sera, almeno prima del fischio di inizio, sarà festa grande per Mou. Nessuna coreografia particolare della Curva, che già in occasione di Milan-Roma gli ha consegnato una targa commemorativa, ma tanti cori e striscioni dedicati, questo sì. Il popolo nerazzurro è riconoscente e nel proprio cuore avrà sempre un posto speciale per lo Special One, l'eroe di un'intera generazione di interisti. In tribuna, a applaudirlo ma anche a tifargli contro, almeno per questa sera, ci sarà Massimo Moratti, proprio colui che lo volle a tutti i costi a Milano. Chissà che i due non si abbraccino di nuovo a fine partita, come nella famosa "fuga" di Madrid. Una cosa è certa: a prescindere dalle squadre in campo e dal peso della partita, questo Inter-Roma non sarà una sfida come le altre. Sarà la sfida del cuore.