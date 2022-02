Eriksen: “Perché ho scelto il Brentford: è il momento di creare nuovi ricordi”

Le parole del danese: "Per i prossimi 4/5 mesi posso salire di livello e mostrare chi sono come calciatore".

"Sono finito in una situazione in cui ero senza club. Ho dovuto fare molti test per arrivare dove sono oggi, per avere il permesso dai dottori di poter giocare senza rischi. Ho parlato con Thomas (Frank, allenatore del Brentford ndr).Londra è un bel posto per stare con la famiglia e ovviamente il Brentford gioca in Premier League. Per i prossimi 4/5 mesi posso salire di livello e mostrare chi sono come calciatore. Era la miglior opzione, fortunatamente loro hanno accettato: è stato un mix perfetto".