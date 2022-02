Tanto rumore per nulla: ecco la verità sulla gogna mediatica a Lautaro

Una farsa montata ad hoc... sul nulla!

Sui social, ovviamente da parte milanista, sono iniziate a girare fotogrammi di un video che ritrarrebbero, in qualità bassissima, un presunto sputo di Lautaro Martinez. E tutti, come pecoroni, dietro a questo presunto fattaccio senza sincerarsi della veridicità di un video fatto da trenta metri di distanza ed in bassa risoluzione. Fortunatamente a mettere la parola fine a questa pantomima ridicola, ci ha pensato DAZN, che era sul posto per riprendere il Derby di Milano. L'inviato alla partita infatti, in un servizio post partita, dice chiaramente: "Theo falcia Dumfries e viene espulso. Il francese poi perde tutto il tempo possibile prima di uscire dal campo. Poi, una volta alle scale per scendere, col dito risponde ai tifosi dell'Inter facendo il gesto del "Non vi sento". Lautaro dalla panchina vede tutto e s'infuoca. Dall'alto gli grida insulti in spagnolo e quello che SEMBRA uno sputo, ma è solamente il riflesso dello specchio mentre insulta la madre di Hernandez".