Inter-Roma, Stellini (Inter Tv): “Vogliamo sempre vincere. Vecino? Ci è mancato tanto”

La squadra nerazzurra non è mai sazia e rifila 3 gol alla squadra di Fonseca

Dopo il 3-1 rifilato alla Roma nella 36a giornata di Serie A e la 15esima vittoria di fila conquistata a San Siro, Christian Stellini si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare la partita e la prestazione dei suoi.

Ecco le sue parole: "Non è mai facile, ma la squadra ha giocato con una grande mentalità e il giusto spirito. Questo fa parte della crescita del gruppo, la mentalità la prima cosa da mettere in campo. Noi ci aspettiamo che i nostri ragazzi giochino sempre per vincere".