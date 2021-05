Social – Ranocchia e la “bomba” di Brozovic-Barella: “Ecco gli scienziati…”

L'ironia del difensore al termine della vittoria contro i giallorossi

Non è raro assistere a gag, risate, esultanze particolari che testimoniano come quest'anno i giocatori della Beneamata si divertano non poco a passare il tempo assieme. Anche nel match contro la Roma abbiamo potuto assistere ad alcuni di questi siparietti, in particolare quello fra Brozovic, Barella e Sensi dopo il gol dell'1-0 del croato. I tre infatti, per festeggiare la rete, hanno mimato l'esplosione di una bomba.