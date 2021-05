Inter-Roma, Stellini in conferenza: “Grande prova di mentalità. Sanchez? Speriamo di averlo con la Juve”

La squadra nerazzurra non è mai sazia e ora mette nel mirino la Juventus

Ecco le sue parole: "Siamo andati in vantaggio di due gol, poi è calata l'attenzione ma ci siamo riaccesi subito. Abbiamo portato a casa un altro importante risultato, il 15esimo consecutivo, non è da poco. In campo da Campioni d'Italia? Non cambia nulla, anche se entri in campo più spensierato. Ma stiamo lavorando sulla mentalità, solo così possiamo crescere. L'atteggiamento messo in campo è stata la nostra arma in più".