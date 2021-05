Inter-Roma, Hakimi (Inter Tv): “Vogliamo dimostrare che siamo i Campioni d’Italia. Juve? Vincere per i tifosi”

La squadra nerazzurra ne rifila 3 anche alla squadra di Fonseca

Dopo il 3-1 rifilato alla Roma nella 36a giornata di Serie A, Hakimi si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare la partita e la 15esima vittoria consecutiva rimediata in casa.

Ecco le sue parole: "Siamo contenti per la vittoria e per il lavoro che stiamo facendo, dobbiamo continuare così. Dobbiamo dimostrare a tutti che siamo i Campioni d'Italia. Juventus? Ora recuperiamo le forze, domani iniziamo a prepararci per questa partita che sarà bella da giocare. Dobbiamo vincere per i nostri tifosi".