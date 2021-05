Inter, nuovo record di vittorie consecutive in casa: i successi salgono a 15

Di vittoria in vittoria, il primato si fa sempre più consistente

Il conteggio era fermo a quattordici, ora sale a quindici: perché sono appunto quindici le vittorie consecutive in casa che l'Inter ha fatto segnare in questo campionato di Serie A. E se il record era già di quattordici successi di fila, l'Inter di Antonio Conte - dopo il 3-1 di oggi alla Roma - batte se stessa e continua a inoltrarsi lungo la corsia del record che potrebbe proseguire il prossimo 23 maggio, nella sfida contro l'Udinese che vedrà anche la premiazione dell'Inter come vincitrice di questo campionato.