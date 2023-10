Verso Inter-Roma, turnover calibrato: ora tocca ai titolarissimi

Inter-Roma non può essere una partita come tutte le altre per diversi motivi. Perché contro c’è José Mourinho (anche se squalificato) e perché la gara segnerà il ritorno a San Siro da avversario di Lukaku. Inzaghi lo sa e, per questo motivo, si prepara a mettere in campo la sua Inter migliore

Come racconta La Gazzetta dello Sport, il turnover degli ultimi impegni è stato calibrato appositamente per avere tutti i titolarissimi a piena disposizione per questa gara. In attacco, allora, torneranno Thuram e Lautaro Martinez, così come i cinque di centrocampo saranno gli stessi che hanno dato tante gioie al tecnico fin qui. Poi c’è la difesa davanti a Sommer, chiamata a un compito speciale: fermare Lukaku. Il compito spetterà ad Acerbi, supportato da Pavard e Bastoni.

Inzaghi non vuole fare sconti alla Roma e a Mourinho. L’Inter deve continuare a vincere per proseguire la marcia in Serie A. E questa volta la vittoria vale anche qualcosa in più dei soli 3 punti.

L’opinione di Passione Inter

In casa nerazzurra si è provato a smorzare gli animi nelle ultime settimane, al contrario di quanto fatto da alcune dichirazioni lato Roma negli ultimi giorni. Tuttavia, è chiaro come quella di San Siro non possa essere una partita normale. Affrontarla nel modo giusto e vincerla potrebbe dare un’ulteriore spinta d’entusiasmo. Inzaghi lo sa e non vuole sottovalutare questi fattori.