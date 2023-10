Mourinho stuzzica ancora: “Inzaghi ha due squadre, io non ho cambi”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato della situazione della sua squadra, al termine del match di Europa League contro lo Slavia Praga. Il tecnico portoghese ha paragonato la sua rosa con quella a disposizione di Inzaghi, evidenziando le risorse maggiori dell’Inter.

Queste le sue parole a Sky Sport:

“Domenica purtroppo si affrontano due squadre completamente diverse. Una che non è una squadra, ma sono due, con i giocatori che hanno riposato, che hanno giocato martedì, che ha due giocatori per ruolo, che ha tanta benzina e intensità. E dall’altra parte una squadra che ha grandi difficoltà. Quando nel finale ho visto Cristante a terra infortunato ero completamente disperato. Sono sicuro che quando Inzaghi vede un suo giocatore infortunato per lui non è un dramma. Per me purtroppo un piccolo problema diventa un dramma”.