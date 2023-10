Tiago Pinto al veleno: “Odio per Lukaku, poi elogiano Dzeko e Mkhitaryan”

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, si è lasciato a andare a un commento sulla questione legata a Romelu Lukaku, a pochi giorni dalla sfida contro l’Inter. Il dirigente giallorosso ha lanciato una frecciatina velenosa proprio al mondo nerazzurro.

Queste le sue parole prima del match di Europa League contro lo Slavia Praga, a Sky Sport:

“Lukaku è un grande professionista, oltre al rendimento in campo, trascina compagni e tifosi. È un ragazzo perbene, ha un cuore d’oro. E magari quelli che oggi alimentano questo clima di odio attorno a Romelu sono gli stessi che l’anno scorso hanno detto che era meravigliosa la scelta di Mkhitaryan, gli stessi che due anni fa hanno detto che erano stati bravi a prendere Dzeko. Non voglio problemi e confusioni, ho tanto rispetto per tutti i componenti del calcio italiano dai quali ho imparato molto, ma facciamo attenzione a ciò che diciamo e facciamo. Romelu è un professionista, ha fatto le sue scelte, ha vinto all’Inter e adesso noi siamo davvero contenti con lui. Spero che abbiamo tutti un senso di responsabilità che è importante”.