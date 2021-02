FootyHeadlines – La quarta maglia ricorderà l’Inter di Ronaldo: sarà ispirata a quella del 1998

Il celebre sito FootyHeadlines ha rilasciato ulteriori indicazioni su quella che potrebbe essere la quarta maglia dell’Inter in questa stagione: come già accaduto per la terza casacca, ci sarà un’ispirazione a quella che è stata la divisa del campionato 1997-1998, quello del primo anno di Ronaldo e della vittoria in Coppa Uefa.

Dettagli ufficiali non ci sono, ma stando a quelle che sono le prime indiscrezioni è chiaro che il colore sarà principale sarà il bianco, mischiato al giallo, blu e nero uniti in un design particolare. Di seguito alcune delle possibili anticipazioni, che già stanno dividendo la tifoseria:

