Inter, una rosa profonda che morde nei secondi tempi. Il segreto nella preparazione

Anche con Antonio Conte la squadra si esaltava nella ripresa

Tra gli addii pesanti della scorsa estate, non viene quasi menzionato quello del preparatore fisico Antonio Pintus, voluto fortemente da Carlo Ancelotti al Real Madrid dopo la separazione con l'Inter. Per due anni la sua presenza nello staff tecnico di Antonio Conte ha fatto sì che la squadra potesse reggere alla compressione delle tre competizioni senza accusare grossi deficit dal punto di vista atletico. Con Simone Inzaghi, però, ad Appiano Gentile è arrivato un gruppo di professionisti che fin qui non ha comunque fatto rimpiangere lo staff dello scorso anno, per quanto visto in campo nella tenuta della squadra.