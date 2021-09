CdS – Inter, i tre numeri che fanno pensare ancora allo scudetto

C'è già chi la chiama Luna Park Inter, per la proposta di un calcio molto offensivo

E' ripartita con grande slancio la nuova stagione dell'Inter, sebbene il cambio in panchina e gli addii dolorosi di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi (doppietta per lui ieri sera nella vittoria per 2-1 del Psg sul Metz). A parte il passo falso contro il Real Madrid - in cui la squadra è comunque uscita tra gli applausi di San Siro per la grande prestazione - e il pareggio contro la Sampdoria, Simone Inzaghi ha collezionato solamente vittorie in questa sua nuova esperienza nerazzurra e comanda la classifica a pari punti con il Milan in attesa della gara del Napoli di questo pomeriggio.