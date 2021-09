GdS – Verso Inter-Atalanta, recupera Barella. Correa per la panchina, Vidal out

Le ultime dall'infermeria nerazzurra per il match di questo sabato

In attesa degli ultimi tre match di giornata che metteranno la parola fine a questo turno infrasettimanale, da oggi per l' Inter è già tempo di pensare alla sfida che tra due giorni si giocherà a San Siro contro l' Atalanta . Come ogni anno, quello contro la formazione di Gian Piero Gasperini sarà un match senz'altro impegnativo, soprattutto dopo l'ultima buona prestazione dei bergamaschi espressa nella vittoria rimediata contro il Sassuolo. Facciamo dunque il punto sui calciatori che Simone Inzaghi potrebbe recuperare dall'infermeria per la gara di sabato delle 18.00.

Come scritto questa mattina nel bollettino de La Gazzetta dello Sport, in campo ci sarà sicuramente Nicolò Barella. C'era stata infatti un po' d'apprensione in merito alle sue condizioni dopo un fastidio accusato alla coscia sia all'intervallo che nel secondo tempo di Fiorentina-Inter. Il centrocampista italiano già ieri stava molto meglio dopo alcuni test e la sua presenza non è più a rischio. Andrà con ogni probabilità in panchina Joaquin Correa, sempre più sulla via del recupero ma con prudenza. Ancora fuori invece Arturo Vidal, che salterà anche lo Shakhtar Donetsk per poi rientrare contro il Sassuolo nell'ultimo impegno di questo mini ciclo.