Salernitana-Inter, direzione della gara affidata a Fabbri

Juventus-Inter sembra non essere ancora finita: le polemiche e le discussioni continuano anche a diverse ore dal triplice fischio. Ma se da un lato è normale sia così, il derby d’Italia non si smentisce mai, dall’altro è già tempo di pensare alla prossima sfida con la Salernitana. Mentre Inzaghi e i suoi devono preparare una gara che non sarà per nulla semplice, è stata pubblicata la squadra arbitrale del match dell’Arechi, in programma all’inusuale orario delle 17 di venerdì.

ARBITRO: FABBRI

ASSISTENTI: BRESMES – GALETTO

IV UOMO: AYROLDI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

Il fischietto dell’incontro sarà Michael Fabbri, che ha già diretto 8 partite dell’Inter: il bilancio è di 6 vittorie e 2 sconfitte. In questa stagione il direttore della sezione di Ravenna ha già arbitrato 2 volte i nerazzurri: nel ko di fine agosto con la Lazio (3-1) e nel successo casalingo di gennaio con il Verona (1-0).