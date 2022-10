Inter-Salernitana, le probabili formazioni: Inzaghi fa rifiatare alcuni big

Tra i pali confermato quello che ormai è a tutti gli effetti il titolare, Onana, alla quarta partita dal primo minuto. In difesa dovrebbero giocare Skriniar, Acerbi, al ritorno da titolare, e Bastoni. A centrocampo a destra potrebbe rifiatare Dumfries, uscito stremato dal Camp Nou, con Darmian titolare. In mezzo la linea centrale formata da Barella, Asllani, che potrà riscattarsi dopo il clamoroso errore in Champions, e Calhanoglu, con Gosens in netto vantaggio su Dimarco a sinistra per una maglia da titolare. In attacco ancora una volta Lautaro e Dzeko, con Correa recuperato per la panchina.