Inter nessun allarme Lukaku: il rientro è ormai pronto

Il belga rientrerà la prossima settimana

Pietro Magnani

Non c'è da preoccuparsi per il mancato rientro di Romelu Lukaku contro la Salernitana. Il belga infatti non ha posticipato il rientro per un nuovo infortunio, ma semplicemente di comune accordo con lo staff medico.

L'attaccante è infatti praticamente recuperato, tanto che alla ripresa degli allenamenti a inizio della prossima settimana, sarà regolarmente in gruppo. Di fatto, il suo impiego è stato posticipato di una settimana solo per sicurezza, così da non forzare i tempi di recupero rischiando ricadute. Facendo con calma e con pazienza, si spera che Lukaku possa tornare in campo senza rischi e riprendersi immediatamente una maglia da titolare.

Niente inutili allarmismi quindi. Lukaku sta già scaldando i motori e non vede l'ora di tornare in campo. Lo farà sicuramente contro il Viktoria Plzen, ma non è detto che, a gara in corso, non giochi anche in campionato contro la Fiorentina.