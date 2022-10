Dall’Inghilterra – Inter, a fine anno si tireranno le somme sull’affare Lukaku

Che Romelu Lukaku finora non abbia inciso all' Inter come si sperava e pensava è un dato di fatto. Lo stiramento muscolare accusato ad agosto lo ha tenuto lontano dal campo per 10 partite, inficiando pesantemente la valutazione del suo ritorno in nerazzurro. Tuttavia il belga ha ancora tempo per rifarsi.

Va detto che in Inghilterra hanno "il grilletto facile" quando si parla di Lukaku. Il belga ha si saltato diverse partite, ma è ormai in fase di pieno recupero. Un giocatore come lui, specie ora che l'Inter è diventata più adatta alle sue caratteristiche, arretrando parecchio il baricentro, può ancora fare la differenza in Serie A. Senza contare che è improbabile che l'Inter riconsideri l'accordo con il Chelsea, visto che da tempo si parla di un'intesa già raggiunta per prolungare di un altro anno il prestito prima di intavolare i discorsi per un eventuale riscatto. Certo i prossimi mesi saranno importanti per capire il futuro del belga. Ma le premesse per riscattarsi e zittire i detrattori, ancora una volta, con la maglia dell'Inter ci sono tutte.