Stefan De Vrij è tornato titolare in Inter-Salernitana e a fine partita è intevenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione dei nerazzurri. Non solo, il difensore ha anche raccontato un curioso retroscena sull’azione del 2-0.

Queste le sue parole:

RETROSCENA 2-0 – “Lo diciamo sempre ai raccattapalle di darci subito la palla. Poi come oggi possiamo fare gol, è una grande soddisfazione”.

MIGLIOR INTER – “La mia miglior Inter? Probabilmente. Veniamo da un percorso di anni nel quale siamo sempre cresciuti e migliorati. E giocando sempre insieme vedi l’abitudine e le giocate ed è un piacere far parte di questa squadra”.

SCUDETTO – “Il percorso è ancora lungo e bisogna vedere alla fine come siamo messi. Ci sono ancora tante partite e si è visto anche dal nostro approccio l’importanza di questa partita”.

CONDIZIONE – “Fisicamente sto molto bene. Penso sia sempre meglio giocare con continuità, ma poi lavoro un po’ di più in allenamento per farmi trovare pronto”.

ATLETICO – “Griezmann o Depay? Sono entrambi fortissimi e poi Memphis lo conosco bene e sono quanto è difficile da marcare. Sarà una bella sfida per noi”.

APPROCCIO – “Non penso che con la Roma siamo entrati leggeri o con la testa diversa. C’è anche la bravura dell’avversario e la Roma gioca molto bene e ci sta di soffrire insieme”.