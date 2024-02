Marko Arnautovic aveva bisogno del gol in Inter-Salernitana e alla fine è arrivato. Un sollievo, come ha dimostrato l’esultanza dell’austriaco, ma anche una grande gioia per Marcus Thuram, che si è alzato dalla panchina per correre ad abbracciarlo. Un bellissimo gesto del francese, che dà un’ulteriore prova della compattezza dello spogliatoio nerazzurro.

Questo il video: