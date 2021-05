LIVE – Inter-Sampdoria, segui la conferenza stampa dello staff di Conte

Un modo per dare voce a chi ha lavorato dietro le quinte, contribuendo in maniera importante alla conquista del 19esimo scudetto

Conferenza speciale alla vigilia di Inter-Sampdoria. A rispondere alle domande dei giornalisti non sarà Antonio Conte, ma tutto il suo staff tecnico. Un modo per dare voce a chi ha lavorato dietro le quinte, contribuendo in maniera importante alla conquista del 19esimo scudetto. Come di consueto Passione Inter fornirà la diretta testuale delle parole dei protagonisti.