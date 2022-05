Inter-Sampdoria e lotta Scudetto, l’adunata della Curva Nord

Il comunicato della Curva

Domani si deciderà il finale da film thriller della Serie A 2021/2022. L'Inter a San Siro contro la Sampdoria non potrà fare calcoli, dovrà vincere e sperare nel clamoroso e inaspettato scivolone del Milan in casa del Sassuolo. A tal proposito, la Curva Nord nerazzurra ha rilasciato un comunicato per arringare la folla in vita dell'ultima di campionato: