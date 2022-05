Mercato – L’Inter insiste sui parametro zero: pronti gli affondi per Dybala e Mkhitaryan

Altri due campioni in arrivo in "saldo?"

Da diversi mesi i dirigenti dell' Inter , Beppe Marotta in primis, ripetono che il club nerazzurro sul mercato dovrà essere "creativo". E, nonostante le dolorose cessioni della passata stagione, l'impresa finora è riuscita alla grande. Nessuna spesa folle se solo investimenti oculati, meglio ancora se a parametro zero. E mai come in questa stagione gli svincolati per l'Inter potrebbero fare la differenza.

Con l'arrivo a zero di Onana già sicuro, gli uomini mercato si sono assicurati il primo colpo, ancora da ufficializzare. Ora però, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero altri due i giocatori "in saldo" che starebbero per vestire i colori nerazzurri: Dybala e Mkhitaryan. Secondo il quotidiano torinese, l'armeno della Roma potrebbe venire ufficializzato immediatamente dopo la finale di Conference League dei giallorossi. Tempi leggermente più dilatati invece per Dybala, anche se tutto sembra parecchio definito: pronto un contratto da 6 milioni più bonus per la Joya. Saranno loro gli uomini per fare lo step successivo, anche in Europa, per la prossima stagione? Ormai il loro arrivo sembra davvero probabile