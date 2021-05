CorSera – Inter-Sampdoria, pericolo assembramenti: cambia l’orario? Ipotesi festa a numero chiuso

Prefettura e Questura sono al lavoro, non sono da escludere provvedimenti nelle prossime ore

I festeggiamenti a Milano per il 19esimo scudetto dell'Inter non sono ancora finiti. Prefettura e Questura sono al lavoro per evitare sabato 8 maggio, giorno di Inter-Sampdoria, gli assembramenti registrati domenica per le strade del capoluogo lombardo, dopo la vittoria aritmetica dello scudetto.