La lettera di Zhang Jindong mette ko rumors e “fesserie”: Suning ha sempre e solo cercato un socio

Dopo mesi di silenzio e di rumors, il patron di Suning è tornato a parlare e le sue parole inevitabilmente hanno fatto parecchio "rumore"

La lettera di Zhang Jindong , pubblicata ieri sul sito ufficiale dell'Inter e diffusa ampiamente anche in Cina, è stata accolta positivamente da tutto l'ambiente nerazzurro. Dopo mesi di silenzio e di rumors, il patron di Suning è tornato a parlare e le sue parole inevitabilmente hanno fatto appunto "rumore".

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la lettera, assieme allo scudetto, segna la fine di tutte le voci di un'Inter che avrebbe cambiato proprietario e socio di maggioranza. Suning ha infatti sempre e solo cercato un socio di minoranza e un finanziamento per andare avanti. Ora si passerà dalle parole ai fatti, manca poco per la fumata bianca.